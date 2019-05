'Als je ontsnapt maken we je af en zal je gezin je lichaam nooit vinden'

"Ik volg het nieuws over ontvoeringen met extra aandacht. Het is een ingrijpende gebeurtenis in mijn eigen leven geweest. Ik ben zelf ook door het leger bevrijd, dus ik kan me de situatie die ontstaan is bij de schietpartij voorstellen. Dat is de afloop die je niet wenst."

"Ik was samen met een collega op kantoor in Bogota toen er politieagenten binnenkwamen. Ze hadden uniformen aan, er stonden auto's in de straat. We moesten met ze meekomen voor een soort visum-controle. Ik kwam terecht op de hoogvlakten van Colombia. Acht maanden lang ben ik vastgehouden in een ruimte van één bij vier meter. Mijn vrouw was op dat moment hoogzwanger van onze tweede zoon."