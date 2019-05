'Ewold was een bijzondere man en een begenadigd kunstenaar'

In een interview met dagblad Trouw in 2017 vertelde Horns dochter bericht te hebben gekregen dat haar vader in december 2016 gezien was in de jungle. Contact met hem heeft ze nooit gehad. Wel zei ze te weten dat hij niet permanent "in de boeien of in een kooi" zat, maar werd bewaakt.

Er lijkt door de gijzelnemers nooit een eis te zijn gesteld voor de vrijlating van Horn. "Het is mij niet duidelijk wat Abu Sayyaf wil in ruil voor de vrijheid van mijn vader", zei zijn dochter in 2017. Wel was ze hoopvol dat hij heelhuids zou terugkeren: "Ze houden hem nog steeds in leven en hij houdt het vol. Dat kan toch niet voor niets zijn?"

Teleurstelling

Op 3 januari van dit jaar leek er vanuit Filipijnse media even goed nieuws te zijn over de ontvoering van Horn. Een Filipijnse gevangene die door Abu Sayyaf werd vrijgelaten zei dat de Nederlander in goede gezondheid verkeerde. Het leger zou succesvol hebben onderhandeld over zijn vrijlating, daarvoor zou geen losgeld betaald hoeven worden.

Het zijn dat soort spaarzame berichten over Horn waar zijn vrienden en familie constant op hopen. "Elke dag ben je er mee bezig; hoe gaat het met hem, waar is hij nu. Constant ben je alert", zegt Nanninga. "We horen dat er een actie in voorbereiding is. Die mislukt. De teleurstelling, waar zijn familie dan weer overheen moet zien te komen. Het is een slopend verhaal. Onvoorstelbaar."