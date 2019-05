John de Mol sleept Facebook voor rechter om bitcoin-advertenties

Mediamagnaat John de Mol eist woensdag in een kort geding dat Facebook per direct maatregelen neemt tegen frauduleuze bitcoin-advertenties waarin zijn gezicht wordt gebruikt. Ook de beeltenis van andere bekende Nederlanders wordt al maanden in dergelijke advertenties gebruikt om Facebookgebruikers op te lichten.

De Mol wil dat Facebook de gegevens van de afzender van de advertenties bekendmaakt. Al eerder sommeerde De Mol het sociale netwerk om actie te ondernemen, maar dat liep klaarblijkelijk op niks uit.

'Muur van onwelwillendheid'

"Ik heb het bedrijf de kans gegeven het gesprek aan te gaan en maatregelen te nemen, maar ik liep tegen een muur van onwelwillendheid aan", zegt De Mol in een verklaring. "Facebook moet eindelijk stoppen met deze nep-advertenties in het belang van al diegenen die steeds opnieuw worden bedrogen."

Volgens De Mol vraagt hij Facebook om zich aan zijn eigen advertentiebeleid te houden en niet in strijd te handelen met Nederlandse en Europese regelgeving. Daarbij gaat het erom dat Facebook volgens zijn eigen beleid misleidende advertenties niet toestaat. Ook wijst de mediamagnaat erop dat volgens de Nederlandse wet bedrijven maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van misleidende advertenties.

"Het stuit me tegen de borst dat mensen hun zuurverdiende geld kwijtraken aan deze oplichterij", zegt De Mol. "Mijn naam en beeltenis, en die van andere bekende Nederlanders, worden misbruikt voor het om de tuin leiden van onwetende consumenten. Iedereen begrijpt dat wij dat verschrikkelijk vinden."

1,7 miljoen euro schade

Begin april meldde de NOS dat er al veel schade is aangericht door frauduleuze advertenties. Bij de Fraudehelpdesk zijn er in 2018 en 2019 voor 1,7 miljoen euro aan schademeldingen binnengekomen. Naast De Mol hebben ook BN'ers zoals Alexander Klöpping, zanger Waylon en presentator Humberto Tan er last van. Tot nu toe lijkt Facebook geen goede manier te hebben gevonden om dergelijke advertenties aan te pakken.

Een betrokkene zei eerder tegen de NOS dat er door Facebook onderzoek wordt gedaan hoe dit kan. Mogelijk zien Facebook-medewerkers in Dublin een andere website dan gebruikers in Nederland, in een poging van de fraudeurs om onder de radar te blijven.

"We werken al lange tijd met systemen om dit soort advertenties van Facebook te weren en blijven ons hier continu voor inspannen", laat een woordvoerder van Facebook Nederland weten. Hij raadt iedereen aan dergelijke advertenties te rapporteren. Het bedrijf wil niet ingaan op het aangespannen kort geding.