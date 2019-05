'Energietarieven Eneco gaan flink naar beneden'

Energieprijzen gaan vanaf 1 juli bij sommige aanbieders weer naar beneden, na een flinke stijging begin januari. Bij Eneco daalt de gasprijs behoorlijk, meldt het AD. Dat heeft te maken met de zachte winter in Europa en Azië. Klanten gaan gemiddeld 133 tot 164 euro minder betalen op jaarbasis. Bij Essent blijven de prijzen gelijk. Nuon wil nog niks zeggen over de nieuwe tarieven.

Begin dit jaar becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat dat een gemiddeld huishouden 334 euro meer kwijt zou zijn aan energie dan in 2018, bij hetzelfde verbruik. Dat kwam door een flinke verhoging van de energiebelasting, hogere netwerkkosten en hogere tarieven voor gas en elektriciteit.

Van die kostenstijging blijft bij Eneco vrijwel alleen de hogere energiebelasting van gemiddeld zo'n 130 euro over. De aanbieder verlaagt de tarieven dus vanaf 1 juli, met 1 januari het enige moment in het jaar dat leveranciers hun tarieven kunnen wijzigen. Eneco is met ruim twee miljoen klanten één van de drie grote energiebedrijven.

De gasprijs gaat bij Eneco met ruim 9 cent per kubieke meter omlaag, het tarief voor elektriciteit met iets meer dan 2 cent per kilowattuur. Het vastrecht voor zowel gas als stroom stijgt wel, met 2 euro per maand.

Ben Woldring van prijsvergelijker Gaslicht.com zag de prijsdaling naar eigen zeggen wel aankomen. "We zien het aan de scherp geprijsde vaste contracten van energiebedrijven. Die dalen al enige tijd: een jaarcontract valt nu inclusief welkomstpremies wel 390 euro goedkoper uit dan energie op basis van de normale, niet-vaste tarieven", zegt hij tegen de krant.