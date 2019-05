Belgische informateurs beginnen aan schijnbaar onmogelijke taak

In België heeft koning Filip twee informateurs aangesteld, na de verkiezingen van zondag. Het zijn twee oudgedienden: de Vlaamse sociaal-democraat Johan Vande Lanotte en de Waalse liberaal Didier Reynders. Ze staan voor een schijnbaar onmogelijke taak.

Vande Lanotte (SP.A) is minister van Staat en Reynders (MR) is de vertrekkende minister van Buitenlandse Zaken. Ze zijn in het verleden beiden al informateur geweest. Opmerkelijk is dat ze niet bij winnende partijen horen. Wel vertegenwoordigen ze de twee grootste politieke stromingen in België.

Enorme zetelwinst

Bij de verkiezingen van zondag bleef de nationalistische N-VA ondanks een verlies de grootste Vlaamse partij (van 33 naar 25 zetels), gevolgd door het Vlaams Belang, dat een enorme zetelwinst boekte (van 3 naar 18). De christendemocratische CD&V en de liberale Open Vld volgen op afstand met 12 zetels, de sociaal-democratische SP.A heeft er 9.

Aan Waalse kant was de groene partij Ecolo de grote winnaar (van 6 naar 13), maar de sociaal-democratische PS (van 23 naar 20) en de liberale MR (van 20 naar 14) bleven groter.

Een opmerkelijke winnaar is ook de radicaal-linkse PTB*PVDA, de enige partij die aan beide kanten van de taalgrens meedeed. Deze partij groeide van 2 naar 12 zetels in de Belgische Tweede Kamer, die net als de Nederlandse 150 zetels telt.

Versnipperd

Het is de bedoeling dat Vande Lanotte en Reynders binnen een week aangeven welke coalitie kans van slagen heeft. Dat zal met de uitslag van zondag niet meevallen.

Niet alleen is het Belgische politieke landschap (net als dat in Nederland) versnipperd, ook bestaan veel politieke stromingen uit twee verschillende partijen: een Vlaamse en een Waalse. En die zijn het lang niet op alle punten met elkaar eens.

Bovendien zijn er veel partijen die elkaar uitsluiten. Zo wordt het Vlaams Belang door vrijwel iedereen uitgesloten en de N-VA door de Franstalige partijen. De N-VA wil op zijn beurt niet samenwerken met links. Ook eist de N-VA dat de nieuwe regering in meerderheid uit Vlamingen bestaat.

De vorige formatie in België duurde 541 dagen. Dat was een wereldrecord.