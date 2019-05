Pelosi haalt hard uit naar Facebook vanwege 'dronken' nepvideo

In de Amerikaanse verkiezingscampagne was Facebook een belangrijk instrument voor Russische hackers om desinformatie te verspreiden. Facebook-baas Mark Zuckerberg gaf later toe dat zijn bedrijf de beïnvloeding van Rusland heeft onderschat en beloofde beterschap.

Pelosi twijfelt aan de oprechtheid van die uitspraken, zei ze in het radio-interview. Pelosi: "Ik denk dat ze hebben bewezen, door iets niet te verwijderen waarvan ze weten dat het fout is, dat ze bereidwillig waren om de Russische inmenging in onze verkiezing mogelijk te maken".

Tegenover The New York Times laat Facebook weten niet te reageren op de uitspraken van Pelosi. Wel heeft het bedrijf al eens uitgelegd waarom het nepvideo's niet offline haalt. Alles wat geplaatst wordt op Facebook hoeft namelijk niet waar te zijn.

Wel wordt de verspreiding van iets dat aantoonbaar nep is verminderd door Facebook, verschijnt het minder snel prominent op nieuwspagina's van gebruikers en komt er een label bij de video te staan waaruit blijkt dat de beelden nep zijn.