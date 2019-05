'Nieuw kabinet Zuid-Afrika zonder de rotte appels uit de Zuma-tijd'

De nieuwe president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, lijkt zijn belofte van een grote schoonmaak in te lossen. Ramaphosa, die in mei de verkiezingen won met het ANC, heeft in zijn kabinet bijna uitsluitend mensen benoemd die geen met corruptie besmeurd verleden hebben. Ook is exact de helft vrouw.

Volgens correspondent Bram Vermeulen lijkt het erop dat Ramaphosa wil breken met het Zuma-tijdperk van de afgelopen negen jaar, dat gekenmerkt werd door tal van corruptieschandalen.

"Hij heeft alle rotte appels uit die tijd verwijderd", zegt Vermeulen. Zuma-vertrouwelingen hebben nog wel een functie binnen het ANC, maar ze hebben volgens Vermeulen geen macht meer over het land. Er is één uitzondering: de vicepresident, David Mabuza, heeft de schijn tegen vanwege corruptie. Vermeulen: "Maar volgens Ramaphosa worden er gedurende de regeerperiode van alle kabinetsleden evaluatiegesprekken gevoerd. Wie dan niet goed functioneert, wordt de laan uit gestuurd."

Mandela

Misschien wel de opvallendste benoeming is die van Patricia de Lille. De oud-burgemeester van Kaapstad werd een tijd geleden onttroond door haar eigen partij, een oppositiepartij van het ANC. Zij is nu benoemd als minister in het kabinet van Ramaphosa. "Zuur voor de oppositie natuurlijk", zegt Vermeulen. "Het doet een beetje denken aan 1994, de tijd van de nationale eenheid die gevormd werd door Mandela. Ook hij benoemde opposanten, om eenheid uit te stralen."

De Zuid-Afrikaanse rand steeg na de introductie van het nieuwe kabinet meteen in waarde.

Ramaphosa beloofde in zijn verkiezingscampagne al een grote schoonmaak in het nieuwe kabinet. Hij is sinds vorig jaar de leider van het ANC. Hij volgde daar Zuma op, die moest aftreden na grote druk van de oppositie en vooral van zijn eigen partijtop. Zuma lag al geruime tijd onder vuur vanwege corruptie. Er lopen meer dan 700 aanklachten tegen hem.