Waarom 'Bilderberg' een dankbaar onderwerp is voor complotdenkers

Wat moet je dan maken van een grote groep belangrijke mensen die elk jaar geheimzinnig zitten te doen in een luxe hotel? Niets, vindt oud-minister Klaas de Vries. "Ik ken die theorieën niet precies, maar het lijkt me tamelijk belachelijk om te denken dat er sprake is van een samenzwering."

Hij was in 2003 als Kamerlid uitgenodigd op de Bilderbergconferentie in Parijs. "Ik vond het heel interessant, want dat was net het jaar dat de Irakoorlog was begonnen. De hele internationale wereld was daar en er werd gediscussieerd over hoe de oorlog verliep. De afspraak is dat mensen daar vrij met elkaar kunnen spreken en dat er na afloop niet uit geciteerd wordt. Dat was mij bekend en dat vond ik wel een goed idee."

Het feit dat er niets over bekend wordt, zorgt volgens De Vries namelijk voor betere discussies. "Er zijn genoeg internationale conferenties die wel openbaar zijn. En daar zie je dat men vaak erg in het eigen gelijk blijft. Mensen praten dan vaak alleen in clichés. Mensen met belangrijke banen in het bedrijfsleven zitten er soms niet op te wachten om hun opvattingen terug te lezen in de krant. Daarom is het buitengewoon nuttig om ook eens zonder publiek te discussiëren."

En alles wat met samenzweringen te maken heeft? "Nee, dat heb ik daar niet aangetroffen. Daar werden helemaal geen complotten gesmeed. Er werd gewoon gepraat, mensen luisterden. Sommigen zeiden wat, sommigen zeiden niets. Het was een voortreffelijke discussie. Ik dacht na afloop: misschien begrijp ik nu een beetje beter hoe het in elkaar steekt."