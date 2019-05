Privacywaakhond: overheid moet transparanter zijn over algoritmes

Het gebruik van algoritmes is op zich niet erg, zegt Wolfsen. "Maar een belangrijke voorwaarde is dat ze alleen worden gebruikt als het eerlijk, slim en transparant gebeurt", vindt de toezichthouder.

Wolfsen maakt zich zorgen over discriminatie. "De vooroordelen die we allemaal hebben, kunnen in computerprogramma's terecht komen", zegt hij. Juist daarom is het volgens hem belangrijk dat de overheid transparant is over algoritmes.

"Als er een besluit over je wordt genomen en je weet niet hoe dat tot stand is gekomen, dan kun je je daar niet tegen verdedigen", zegt Wolfsen.

Welke instantie gebruikt algoritmes, zoek hieronder op een overheidsinstantie om te bekijken of en hoe ze een algoritme gebruiken.