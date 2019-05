Bron legionella-uitbraak België gevonden in koeltoren

De bron van de legionella-uitbraak bij Gent is gevonden. Dat meldde de Vlaamse zorgautoriteit Agentschap Zorg en Gezondheid vandaag op een persconferentie.

Volgens de autoriteit is de bron ontdekt in de koeltoren van een bedrijf in de Belgische gemeente Evergem, ten noorden van Gent. De naam van het bedrijf wordt niet bekendgemaakt, omdat er inmiddels een strafrechtelijk onderzoek loopt.

Installatie is ontsmet

De afgelopen weken raakten door de legionella-uitbraak 32 mensen besmet met de bacterie. Daarvan zijn er twee overleden.

De legionellakiem die werd aangetroffen in de koelinstallatie kwam overeen met de kiem bij zeker vijf besmette personen. De stalen van andere patiënten worden nog onderzocht.

Het bedrijf heeft de koeltoren inmiddels ontsmet. Daarna zijn er geen legionellabacteriën meer aangetroffen. Het agentschap sluit toch niet uit dat er nog meer besmettingen opduiken. De incubatietijd van de legionellabacterie kan bijna drie weken zijn.