Twee patiënten overleden, Belgen zoeken bron legionella-uitbraak

Zorgautoriteiten in België proberen de bron te achterhalen van een legionella-uitbraak in de buurt van Gent. In de gemeente Evergem, ten noorden van Gent, zijn in korte tijd achttien besmettingen vastgesteld. Twee patiënten zijn overleden, van een patiënt is de toestand kritiek. De kans is groot dat er de komende dagen nieuwe patiënten moeten worden opgenomen, zegt het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het agentschap onderzoekt water in koelwaterinstallaties van negentien bedrijven in het havengebied van Gent. "Dat zijn onze hoofdverdachten", zei een woordvoerder van het agentschap vanmiddag. Ook zijn de resultaten opgevraagd van legionellametingen die sommige bedrijven verplicht moeten laten uitvoeren. De uitkomst van het onderzoek wordt op zijn vroegst volgende week verwacht, omdat de uitvoering tijd vergt.

Vandaag en morgen worden er in de Gentse kanaalzone ook bij negen andere bedrijven watermonsters genomen; "de tweede rij van kanshebbers", aldus de woordvoerder. De onderzochte bedrijven worden meteen gedesinfecteerd.