Rutte reageert fel op beschuldiging onder druk zetten planbureaus

Rutte betoogde op de persconferentie dat het kabinet met de planbureaus de afspraak had gemaakt dat de cijfers, samen met een kabinetsreactie, eind september gepubliceerd zouden worden. "Toen werd er iemand creatief en kwam het plan om eerder te publiceren. Toen heb ik gezegd: dat vind ik niet verstandig."

Gebruikelijk

Volgens de premier is het gebruikelijk dat het kabinet een dag of twintig de tijd krijgt om een reactie te formuleren op dit soort cijfers van bureaus. Als de cijfers direct waren gepubliceerd, zou het bij de Algemene Politieke Beschouwingen over plannen en cijfers gaan waar hij als premier nog niet op kon reageren. Daarom wilde hij dat de cijfers pas na dat debat openbaar zouden worden.

Rutte ontkent dat hij de publicatie heeft tegengehouden. "Dat kan ik helemaal niet. Ik had een mening over het voorstel om eerder te publiceren. De afspraak was eind september. Dit land wordt onbestuurbaar als het kabinet niet tegen bureaus kan zeggen: laten we ons aan de afspraak houden."

Volgende week houdt de Tweede Kamer een debat over de kwestie, op initiatief van de oppositie.