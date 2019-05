Amnesty: leger Myanmar schendt mensenrechten opnieuw

Het leger van Myanmar heeft zich volgens Amnesty International dit jaar opnieuw schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en andere mensenrechtenschendingen. Het gaat onder meer om het doden en verwonden van burgers bij willekeurige aanvallen, executies zonder proces en marteling.

In een nieuw rapport schrijft de mensenrechtenorganisatie dat het geweld begin dit jaar is opgelaaid in de deelstaat Rakhine, waar veel Rohingya wonen. Op 4 januari vielen gewapende strijders van de rebellengroep Arakan Army (AA) checkpoints van de politie aan. Volgens Amnesty gaf Myanmar daarop het bevel aan het leger om de AA te vernietigen.

Daarbij maakte het leger zich schuldig aan zeven onwettige aanvallen, stelt Amnesty, waarbij 14 burgers omkwamen en zeker 29 gewonden vielen. Bij een aanval op een dorp raakte een 7-jarige jongen zwaargewond. Het duurde uren voordat zijn ouders toestemming kregen van het leger om hem naar het ziekenhuis te brengen en hij overleed de volgende dag, schrijft de mensenrechtenorganisatie.

Aanval bamboesnijders

In het rapport wordt ook omschreven hoe het leger in april vanuit een helikopter het vuur opende op arbeiders die bamboe aan het snijden waren. Zeker zes mannen en jongens kwamen om. "De helikopter verscheen van achter de berg", zegt een overlevende tegen Amnesty. "Binnen een paar minuten begonnen ze raketten af te vuren."

De organisatie schrijft dat de militaire operatie tegen AA nog altijd loopt, waardoor nog meer mensenrechtenschendingen dreigen.

In 2017 vluchtten honderdduizenden Rohingya naar Bangladesh vanwege het geweld. "Nog geen twee jaar na de wereldwijde verontwaardiging over de massaschendingen die begaan zijn tegen de Rohingya-bevolking, begaat het leger van Myanmar weer gruwelijke schendingen tegen etnische groepen in de staat Rakhine,' zegt Nicholas Bequelin van Amnesty.

Voor het onderzoek interviewde de mensenrechtenorganisatie in maart 81 mensen. 54 interviews waren in Rakhine zelf. Ook werden satellietbeelden, foto's en video's gebruikt en hulporganisaties, mensenrechtenactivisten en experts geraadpleegd.

Schendingen AA

Volgens Amnesty heeft ook de Arakan Army zich schuldig gemaakt aan schendingen. Zo zou de groep begin mei vier mannen hebben ontvoerd. Twee konden er ontsnappen, van de twee anderen is onduidelijk hoe het met ze gaat.

De mensenrechtenorganisatie roept de VN Veiligheidsraad op om een wapenembargo tegen Myanmar in te stellen. Ook wil Amnesty dat de VN Veiligheidsraad de misdaden laat vervolgen door het Internationaal Strafhof in Den Haag.