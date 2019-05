Oppositie wil opheldering Rutte's bemoeienis publicatie klimaatrapport

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen snel opheldering van premier Rutte over de druk die hij heeft uitgeoefend om de eerste doorrekeningen van het klimaatakkoord pas na Prinsjesdag te publiceren. Uit documenten van Nieuwsuur blijkt dat de premier de doorrekeningen niet voor Prinsjesdag openbaar wilde, omdat hij een debat daarover "onwenselijk" vond.

GroenLinks, PVV, PvdA en Forum voor Democratie vinden dat de premier informatie heeft achtergehouden. "Dit is zo ongeveer het ergste wat je in een parlementaire democratie kun doen", zegt de leider van Forum voor Democratie Baudet, die spreekt over een "doodzonde".

Politieke fout

GroenLinks-leider Klaver zegt dat hij dit nog nooit bij de premier heeft gezien. "Dit is bizar. Het is niet aan hem om te bepalen wanneer de Tweede Kamer belangrijke informatie krijgt. Deze arrogantie is stuitend", aldus Klaver. "Het is een grote inschattingsfout, een politieke fout."

PVV-leider Wilders spreekt over "schandelijke sjoemelaars" die onwelgevallige "negatieve cijfers" bewust hebben uitgesteld. PvdA-leider Asscher vindt het niet alleen "ernstig" dat de premier informatie achterhoudt, maar ook dat hij de suggestie heeft gewekt dat die informatie er nog niet was.