Veel politie bij beladen raadsvergadering over stalbezetting Boxtel

Ruim twee weken geleden bezetten zo'n honderd activisten van de internationale actiegroep Meat the Victims een varkensboerderij in Boxtel. Ze wilden daarmee aandacht vragen voor dierenleed in Nederland. De ME beëindigde de actie na tien uur, waarbij 76 actievoerders werden opgepakt. Die zijn inmiddels allemaal weer vrijgelaten.

De stalbezetting veroorzaakte veel beroering. Boeren organiseerden tegenacties en kieperden onder meer auto's van actievoerders in de greppel.

Impact op boeren en dieren

Tijdens de raadsvergadering van vanavond kregen zowel activisten als boeren de mogelijkheid in te spreken. Boeren benadrukten de impact op hen en hun dieren van een bezetting zoals in Boxtel.

Boer Annemarie Welvaarts tegen Omroep Brabant: "Je staat machteloos, je komt in een schok. Je ziet op wat voor een verbluffende manier deze brutale mensen je stal binnendringen. Met een blik alsof hun mening de enige echte waarheid is. (...) Zeugen en biggen schieten in de stress door zoveel onbekende mensen tegelijk."

Erwin Vermeulen van Animal Rights stipte het het gebruik van de term terrorist aan in het kader van de stalbezetting. "Degenen die het woord terrorisme gebruiken in de context rondom Boxtel, moeten zich diep schamen", zei hij.

Ook schetste hij de lijdensweg die vleesvarkens volgens hem afleggen tijdens hun leven. "Het is volstrekt zinloos om het over de stalbezetting te hebben, zonder over het waarom van deze actie te praten, over het leven en lijden van varkens in Nederlandse stallen."