Koning Albert staat toch dna af, op straffe van een dwangsom

De vader van de Belgische koning Filip, Albert II, heeft zijn dna afgestaan voor een vaderschapstest. Zijn advocaat heeft dat bevestigd aan Belgische media. De 51-jarige Delphine Boël zegt al jaren dat Albert haar vader is en probeerde dat in meerdere rechtszaken aan te tonen.

Albert werkt niet vrijwillig mee aan de vaderschapstest. In november besloot een rechter in hoger beroep dat de koning zijn dna moet afstaan. Albert weigerde dat, maar twee weken geleden besloot het hof van beroep dat de 84-jarige oud-vorst een dwangsom van 5000 euro per dag moet betalen als hij niet zou mewerken aan een vaderschapstest. Dat geld zou als schadevergoeding naar Boël gaan, maar zover is het dus niet gekomen.

Geheim

De test betekent niet automatisch dat Boël snel meer duidelijkheid krijgt. De resultaten blijven geheim tot de uitspraak van het Hof van Cassatie, de hoogste beroepsmogelijkheid. Dat kan nog maanden of zelfs jaren kan duren. De uitkomst zal nooit naar buiten komen als de koning die zaak wint, zegt zijn raadsman tegen de Belgische krant De Morgen.

Als na een test blijkt dat Boël wel een kind van Albert is, mag ze de naam 'Delphine van België' gebruiken en zich prinses noemen. Ook heeft ze recht op een achtste van de erfenis. Boël maakt geen aanspraak op de troon.