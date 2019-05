Wilders steekt hand in eigen boezem: 'Hadden meer het land in gemoeten'

PVV-leider Wilders vindt dat zijn partij te weinig zichtbaar is geweest in de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen. "We hadden de mensen veel meer moeten opzoeken, om hun uit te leggen waarom bijvoorbeeld een nexit een goed idee is." De PVV ging bij de Europese verkiezingen van vier naar nul zetels, hoewel de partij na de brexit waarschijnlijk wel een zetel krijgt.

Wilders ziet meerdere verklaringen voor de verkiezingsnederlaag van de PVV. "We hebben last gehad van de tweestrijd tussen Rutte en Baudet. Ook zijn onze kiezers thuisgebleven. Maar als je zo op je donder krijgt, moet je niet naar anderen wijzen. Wij hadden die kiezer zelf meer moeten verleiden om naar de stembus te gaan."

Wilders is ervan overtuigd dat zijn partij er weer bovenop kan komen. "We gaan vaker en meer het land in, niet alleen in campagnetijd maar ook in de periode tussen verkiezingen. Actievoeren, bijeenkomsten organiseren, dat moeten we weer meer gaan doen."

Geen ledenvereniging

Naast de Europese Parlementsverkiezingen vorige week waren er gisteren ook verkiezingen voor de Eerste Kamer. Twee Utrechtse PVV-Statenleden stemden daarbij niet op hun eigen partij, maar op Forum voor Democratie. Volgens fractievoorzitter René Dercksen was dat uit protest tegen de landelijke leiding van de PVV. Hij noemt de partij "volstrekt stuurloos" en wil dat mensen lid kunnen worden van de PVV. Nu kan dat niet: het enige PVV-lid is Wilders zelf.

Wilders zegt in reactie daarop dat zijn partij nooit een vereniging met leden zal worden. "En juist het ontbreken van een ledenstructuur is reden om meer het land in te gaan. De mensen kunnen niet naar ons komen, dus moeten wij contact met hen zoeken."

Het stemgedrag van Dercksen noemt de PVV-leider "niet chique". Hij koppelt het aan het feit dat Dercksen op een onverkiesbare plaats stond op de kandidatenlijst van de Eerste Kamer. "Hij was teleurgesteld. Maar wees dan boos op mij, bel me op. Om die stem aan een ander te geven, vind ik niet netjes naar de kiezer toe."

Nooit aftreden

Aan opstappen denkt Wilders in ieder geval niet. "Ik zal nooit aftreden. Ik blijf altijd, in goede en in slechte tijden. Wat andere partijen doen, moeten ze zelf weten, maar ik zal altijd opnieuw die kar blijven trekken. En daar heb ik heel veel zin in."