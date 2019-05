Kabinet wil oplossing verbod alcoholtest bij risicovolle beroepen

Het kabinet gaat snel op zoek naar een oplossing voor bedrijven in de industrie, de havens en de chemie, die willen kunnen controleren of werknemers onder invloed zijn. Dat mag nu niet vanwege de privacywetgeving.

Staatssecretaris Van Ark zegt nog voor de zomer met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan en te kijken of de regels kunnen worden aangepast.

Ze reageerde in de Tweede Kamer op een bericht van de NOS. Tientallen bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, nemen al regelmatig alcohol- en drugstests af bij hun werknemers. Daarmee overtreden zij de Europese privacyregels, die een jaar geleden ingingen. Maar ze zeggen de veiligheid belangrijker te vinden.

Voor een beperkt aantal beroepen is een uitzondering gemaakt, waardoor wel op drugs- of alcoholgebruik kan worden gecontroleerd. Het gaat bijvoorbeeld om piloten, treinmachinisten en schippers. VVD-Kamerlid Aartsen vroeg in het Vragenuur of het aantal risicovolle beroepen zou kunnen worden uitgebreid.

Van Ark antwoordde dat hij terecht een probleem aan de kaak stelde. Ze noemde de veiligheid topprioriteit en zei het dilemma van werkgevers, die ondanks de regels toch tests afnemen, goed te snappen. Na de zomer wil ze aan de Kamer laten weten wat zij en de minister voor Rechtsbescherming gaan doen.