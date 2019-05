Bedrijven testen personeel op alcohol en drugs, ook al mag dat niet

"Wij ontkennen op geen enkele wijze het grote belang van een veilige werkplek", zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. "De vraag is hoe je erachter komt of iemand nuchter zijn werk doet. Er zijn allerlei manieren: oplettende teamleiders, elkaar erop aanspreken, het bevorderen van een veiligheidscultuur, een intensief hr-beleid."

"Maar wij trekken een duidelijke grens bij het afnemen van lichaamseigen stoffen en het verzamelen van medische gegevens. Dit mag echt alleen bij uitzondering, als je dit wettelijk regelt in een democratisch proces."

FNV: alleen onder zeer strikte voorwaarden

Vakbond FNV is tegen het routinematig testen van personeel. "Maar voor functies met een hoog veiligheidsrisico kan een periodieke test overwogen worden, onder strikte voorwaarden en als uiterste middel", zegt Rik van Steenbergen van de FNV.

"Want het is een behoorlijke inbreuk op de privacy en lichamelijke integriteit. Als het er in de praktijk op neerkomt dat grote groepen werknemers getest gaan worden die zelf niet omgaan met gevaarlijke stoffen of grote ongelukken kunnen veroorzaken, dan zijn we daar fel op tegen."

Werkgevers: 'regel dit'

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland willen dan ook dat het kabinet gaat regelen dat er meer wettelijke testmogelijkheden komen voor bedrijven. De huidige situatie levert volgens de werkgevers potentieel gevaarlijke situaties op voor medewerkers, omwonenden of zelfs voor de continuïteit van nutsvoorzieningen.

"Het is belangrijk dat hier nu stappen gezet worden vanwege de veiligheid", aldus een woordvoerder. "Dit wél mogelijk maken behoeft een concrete wetswijziging."

Maar of en hoe het kabinet dit zal doen, is nog onduidelijk. Minister Dekker voor Rechtsbescherming zei onlangs wel dat het kabinet over het onderwerp met vakbonden en werkgevers in gesprek gaat. "We gaan bespreken in welke specifieke gevallen de behoefte bestaat voor het afnemen van alcohol- en drugstesten met het oog op de veiligheid. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het belang van werknemers bij bescherming van hun privacy."