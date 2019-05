Ook Eerste Kamer achter Klimaatwet

Het is nu zeker dat de doelstellingen om de uitstoot van CO2 terug te dringen in een wet worden vastgelegd. Na de Tweede is ook de Eerste Kamer met een grote meerderheid akkoord gegaan met een initiatiefwet waarin dat wordt geregeld.

Het wetsvoorstel kwam oorspronkelijk van GroenLinks en PvdA, en later sloten D66, VVD, CDA, SP, ChristenUnie en 50 Plus zich erbij aan. Dat is een ruime meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

In de wet staat onder meer dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95 procent verminderd moet zijn en in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990.

Oude samenstelling

Behalve de partijen die de wet indienden, stemden in de senaat ook OSF en ex-VVD'er Duthler voor. PVV, SGP en Partij voor de Dieren stemden tegen. De senaat besliste over de wet in de oude samenstelling. De Eerste Kamerleden die gisteren werden gekozen, worden pas over twee weken be√ędigd.

Dat betekent dat Forum voor Democratie niet over de Klimaatwet heeft gestemd. Die partij, die met twaalf zetels in de Eerste Kamer komt, is fel tegen. Overigens zou de wet ook in de nieuwe samenstelling zijn aanvaard.