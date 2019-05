Maleisië stuurt tonnen illegaal plastic naar landen van herkomst

Maleisië gaat 3000 ton illegaal plastic afval terugsturen naar de landen van herkomst, zegt minister van milieu Yeo Bee Yin. Het land is sinds vorig jaar de grootste importeur van plastic afval ter wereld, nadat China de import ervan had stopgezet.

In Maleisië werken veel recyclefabrieken zonder vergunningen en licenties. De minister roept landen op om deze verwerkingsbedrijven goed te onderzoeken voor ze ermee samenwerken.

De minister heeft aangekondigd dat zestig containers met illegaal plastic afval teruggestuurd worden naar het land van herkomst. "Als je het naar ons exporteert, sturen we het direct weer terug zonder enige genade", zegt de minister. Al vijf schepen zijn teruggestuurd naar Spanje.

Veertien landen zijn getraceerd die hun plastic afval op korte termijn kunnen terugverwachten.

Yeo zegt dat landen denken dat het afval gerecycled wordt, maar dat is vaak niet zo. Het wordt vaak gewoon gedumpt of naar een stortplaats gebracht, waardoor het de bodem en het water verontreinigd raakt. Ook wordt plastic dat niet geschikt is om te recyclen verbrand, waardoor giftige stoffen vrijkomen.

Deze maand hebben 180 landen in Basel afspraken gemaakt om het verwerken van plastic afval beter te reguleren. De Verenigde Staten, de grootste exporteur van plastic afval, heeft eerder afspraken niet ondertekend en is ook niet van plan om nu wel mee te doen.