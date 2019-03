Stroom plastic afval naar China opgedroogd door importverbod

Van de Nederlandse export van recyclebaar plastic afval naar China is vrijwel niets meer over. In 2010 ging nog bijna de helft van het uitgevoerde plastic afval van bedrijven en huishoudens naar China, vorig jaar was dat nog maar 2,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De sterke daling is een rechtstreeks gevolg van een importverbod van China op plastic. Het land verbiedt sinds 1 januari vorig jaar de invoer van 24 soorten afval. Het Aziatische land noemde afval uit het westen een last voor het milieu en een gevaar voor de volksgezondheid.

Door de Chinese ban steeg de stroom van Nederlands herbruikbaar plastic naar onder meer Indonesiƫ. Dat land importeerde vorig jaar 25.000 ton Nederlands plastic, tegenover 1000 ton in 2017. Ook Duitsland, Vietnam en Turkije kregen meer plastic uit ons land.

De totale export van plastic afval daalde tussen 2010 en 2018 met 11 procent. Het grootste deel van plastic restanten wordt overigens in ons eigen land verwerkt. In 2016 ging 58 procent van het herbruikbare afval naar Nederlandse afvalverwerkers.