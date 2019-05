Wat staat nieuwe Eerste Kamerleden te wachten?

Daarnaast moet je als senator ook met mensen uit andere fracties spreken, zegt oudgediende Elco Brinkman. Hij is sinds 2011 fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Eerder was de oud-minister dat ook in de Tweede Kamer. Hij ziet een groot verschil tussen de twee delen van het Nederlandse parlement. "In de Tweede Kamer gaat het meer om de opvatting van dag of het compromis dat in een regeringscoalitie is gevonden. Maar hier zitten we uiteindelijk toch voor het algemeen belang."

"Het uiteindelijke 'ja' of 'nee' tegen een wetsvoorstel is natuurlijk een politiek oordeel", zegt hij. "Maar wij hebben wel de stelling - niet alleen bij het CDA, maar Kamerbreed - dat het algemeen belang ook vereist dat je zo nu en dan over de schaduw van je eigen oordeel heen stapt, Je moet niet proberen er een meerderheid doorheen te persen, maar pogen een breder draagvlak bij elkaar te polderen. Op de uitersten wordt niet vaak een compromis gevonden. Je moet elkaar ook een beetje opzoeken."