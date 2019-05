Met 'een agent op zak' op zoek naar dader van diefstal

"Het is niet zo dat wij burgers vragen om ons werk te doen", zegt Oscar Dros, portefeuillehouder burgeronderzoek bij de politie over een nieuwe app van de politie en het OM waarmee een geselecteerde groep slachtoffers van diefstal als experiment onder begeleiding mee kan zoeken naar de dader.

"We zien dat burgers op alle mogelijke manieren initiatief nemen om zelf dingen te onderzoeken. Ik zou bijna zeggen, dat is van alle tijden. Als bij iemand wordt ingebroken in een schuurtje achterin de tuin, dan wordt er ook even aangebeld bij de buurman of buurvrouw en gevraagd of ze iets gezien hebben. Dus dat is eigenlijk niet zo nieuw."

En met de huidige beschikbare technologieën is dat allemaal ook veel makkelijker geworden. Zoals de zoekmogelijkheden op internet, WhatsApp-groepen waarin informatie kan worden gevraagd en gedeeld en bijvoorbeeld de opkomst van de slimme deurbel met camera.

Tips

De app geeft ook allerlei tips om burgers bij het onderzoek te ondersteunen en te zorgen dat ze daarbij de grenzen van de wet niet overschrijden. "Het is natuurlijk zeer terecht dat er in onze samenleving strakke spelregels zijn, namelijk die van de rechtspraak, over wat wel en niet mag en het is heel belangrijk dat we burgers dan helpen zich daaraan te houden", zegt Dros.

Hij denkt dan bijvoorbeeld aan het "al te gemakkelijk" delen van een filmpje met een mogelijke verdachte op social media. "Dat moeten ze vooral met ons delen en dat kan dus nu via deze app. Wij kunnen dat dan beoordelen en kijken op welke manier we dat kunnen gebruiken voor een eventueel strafdossier."

Het experiment duurt twee maanden en de politie gaat in die periode met elke melding die binnenkomt via de app aan de slag. "We zijn heel nieuwsgierig of dat ons uiteindelijk meer of minder werk oplevert."