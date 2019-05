Politie en OM gaan speurende burger met app begeleiden

De politie en het Openbaar Ministerie lanceren een app waarmee slachtoffers van diefstal onder begeleiding mee kunnen zoeken naar de dader. Het is de opmaat naar een veel uitgebreidere proef van de instanties, die willen dat burgers zelf actief bewijs kunnen verzamelen. De app wordt zaterdag gelanceerd.

Slachtoffers van diefstal in vier regio's kunnen meedoen aan de proef. In de app worden mensen stap voor stap begeleid en kunnen ze foto's, video's en gesprekken met getuigen uploaden. Ook kunnen ze er buurtonderzoeken mee doen. Het is de bedoeling dat de app ertoe leidt dat burgers zich houden aan de wet, zodat bewijsmateriaal in een rechtszaak bruikbaar is.

"We zien dat burgers dergelijke handelingen nu ook verrichten", meldt hoofdofficier van justitie John Lucas. "Het helpt als ze dat op een wijze doen waardoor wij de opbrengst van dit onderzoek ook in de vervolging kunnen gebruiken."

Zelf op zoek

De komst van de app, maar ook andere technologische ontwikkelingen, is ingegeven door de toename van het aantal burgers dat zelf gaat speuren. Zo hebben smartphones vaak een functie om de telefoon te lokaliseren, of zoeken mensen op Marktplaats naar hun gestolen spullen. Ook zijn in het hele land burgerwachten actief, de een beter uitgerust dan de ander. En met slimme deurbellen staat een inbreker eenvoudig op de gevoelige plaat.

"Het is niet zo dat wij burgers vragen om ons werk te doen", zegt Oscar Dros van de politie. "We zien het echt als een vorm van samenwerking. Mensen komen steeds vaker zelf in actie, of wij nu wel of niet met hun aangifte aan de slag gaan. Wij proberen het onderzoek door burgers met deze app zo goed mogelijk te ondersteunen."

De proef met de app begint in de politieregio's Oost-Nederland, Oost-Brabant, Noord-Nederland en Rotterdam.