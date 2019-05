Hoe Hendrikje van Andel (115) hielp het anti-Alzheimer gen te ontdekken

Als de ontdekking van het gen dat beschermt tegen de ziekte van Alzheimer en twee andere vormen van dementie ooit tot een medicijn leidt, verdient Hendrikje van Andel-Schipper (1890-2005) een standbeeld.

Ergens in de late jaren negentig pakte de toen 104-jaar oude weduwe Hendrikje van Andel Schipper de telefoon om te bellen met de afdeling neurologie van het UMC Groningen. "Ze vertelde dat ze haar lichaam aan de wetenschap beschikbaar had gesteld. En ze dacht dat ze haar gezien haar leeftijd 'nu wel niet meer nodig zouden hebben'."

Neuroloog Gert Jan Holstege vertelt nog altijd met smaak hoe hij samen met een ouderenpsycholoog direct in de auto sprong om mevrouw Van Andel in het bejaardentehuis in Hoogeveen op te zoeken. "Iemand die zo oud is en zich dit soort dingen afvraagt, vond ik uniek en wilde ik graag onderzoeken".

Kerngezonde hersenen

Hendrikje van Andel-Schipper, en haar hersenen, bleken kerngezond. Ze werd een bekende Nederlander als oudste mens van de wereld, tot ze in 2005, 115 jaar oud, aan de gevolgen van maagkanker overleed. Haar lichaam werd in vliegende vaart overgebracht naar Groningen, zodat haar hersenen in goede staat geconserveerd konden worden.

In het programma Nieuwslicht vertelde neuroloog Gert Jan Holstege hoe iedereen klaar stond om haar lichaam te onderzoeken: