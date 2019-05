'Ik ben geen nerd meer, omdat ik als vrouw World of Warcraft speel'

"Vroeger moest je naar de winkel om een spel te kopen, dat deden alleen mensen die zeker wisten dat ze de game leuk zouden vinden. Nu kan je die spellen eerst gratis uitproberen. Dat trekt een nieuw publiek, onder wie ook veel vrouwen", zegt Peter Warman, directeur van Newzoo. "Ook zijn veel grote games minder bloederig, gaat het meer om strategie en zit er in een game als Fortnite ook veel humor."

Game-streamen

Warman wijst daarnaast op de populariteit van game-streaming, het fenomeen waarbij mensen op YouTube of op de streamingswebsite Twitch kunnen meekijken hoe andere gamers een spel aan het spelen zijn. "Daarmee is de kans groot dat mensen toevallig zo'n filmpje voorbij zien komen op YouTube en blijven hangen. Ook op die manier wordt een nieuwe groep gamers aangetrokken."

Marcella de Bie is zo'n streamer. Onder de naam 'Nysira' uploadt zij filmpjes van haar game-activiteiten, die dan bekeken kunnen worden door haar ruim 46.000 volgers. "Ik speel vooral League of Legends en World of Warcraft ", vertelt zij. Dat laatste spel speelt zij al ruim 13 jaar. "Maar toen ik daar op mijn 15e mee begon werd ik wel gezien als nerd, alleen jongens deden dat. Nu is het veel meer geaccepteerd dat vrouwen ook gamen, onder meiden die nu 15 zijn is het zelfs supercool als je gamet." Sowieso merkt ze dat gamen geaccepteerder en bekender wordt. Zo hoeft ze steeds minder vaak uit te leggen wat game-streaming is.

Seksisme

Toch ziet Marcella nog wel verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo zijn er maar een 'paar meiden, die echt goed zijn in schietgames', volgens haar omdat die voor de meeste vrouwen te agressief zijn.

En haar meeste volgers zijn toch nog mannen. De meesten zijn leuk, ze heeft er nieuwe vrienden over de hele wereld door gemaakt, maar veel vrouwelijke streamers krijgen nogal eens te maken met seksisme. "Er zijn ook vrouwelijke streamers die vol met hun borsten in beeld aan het gamen zijn. Dat mag natuurlijk, maar andere vrouwelijke streamers krijgen nu ook wel eens verzoeken om hun borsten te laten zien. Soms gaan ze zich daarom bedekter kleden, omdat ze anders vervelende opmerkingen krijgen."

Iets wat Marcella niet snel zou doen: "Ik draag wat ik wil. Vroeger was ik gothic en one of the guys. Nu ben ik juist heel erg bezig met mode en zie er graag goed uit. Ik vind het ook juist wel leuk om dat stereotype over vrouwelijke gamers te doorbreken."