Gedetineerde gewond bij brand in Zaanse gevangenis

In de gevangenis in Zaanstad heeft vanmorgen brand in een cel gewoed, waarbij een gedetineerde gewond is geraakt. De brand is inmiddels geblust. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend, er is een onderzoek ingesteld. Rond half twaalf werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Ook werd er een traumahelikopter ingezet, zegt NH Nieuws.

Het is het tweede incident in korte tijd in deze Zaanse gevangenis. Vorige week kwam naar buiten dat een gevangenenbewaarder zwaar gewond was geraakt, nadat een gedetineerde de bewaarder had aangevallen. De cipier viel van de trap.