Gevangenbewaarder zwaargewond bij aanval gedetineerde

In het Justitieel Complex Zaanstad is dinsdag een gevangenbewaarder gewond geraakt toen hij door een gedetineerde werd aangevallen. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De bewaarder viel van de trap en raakte daarbij ernstig gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar opgenomen.

Isoleercel

Volgens het ministerie heeft de gedetineerde de medewerker zonder aanleiding aangevallen. Er is aangifte gedaan tegen de man.

Die zat al in voorarrest, Justitie zegt niet waarvoor. Hij is overgeplaatst naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum en daar in de isoleercel gezet.