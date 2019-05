Hersenstichting wil eind aan vrije verkoop lachgas

De Hersenstichting wil dat lachgas weer onder de Geneesmiddelenwet valt en niet langer legaal verkocht mag worden voor recreatief gebruik. De stichting vreest dat de gevolgen voor de volksgezondheid anders "niet te overzien" zijn.

Lachgas wordt vaak gebruikt als partydrug en is niet ongevaarlijk. Bij veelvuldig in- en uitademen bestaat er een kans op zuurstoftekort in de hersenen, waardoor mensen kunnen flauwvallen. Hoe vaker het wordt gebruikt, meldt de Hersenstichting, hoe groter de kans op klachten. In korte tijd veel lachgas gebruiken, kan leiden tot een tekort aan vitamine B12 en blijvende schade aan spieren en conditie.

Niet legaal kopen

"De gemakkelijke beschikbaarheid wordt gezien als een belangrijke factor in de populariteit bij jongeren en draagt eraan bij dat jongeren lachgas als 'normaal' beschouwen", aldus de stichting in een persbericht. "De Hersenstichting vindt dat lachgas weer onder de Geneesmidddelenwet moet vallen en niet legaal verkocht mag."

Eerder waarschuwden onder meer revalidatieartsen al voor de gevaren van extreem gebruik van lachgas. In de grote steden zien de revalidatieklinieken een toename van patiƫnten met verlammingsverschijnselen, zo bleek anderhalve week geleden uit cijfers die tv-programma Nieuwsuur had opgevraagd.