Advocaat Haga Lyceum: inspectie vindt geen aanwijzingen voor salafisme

De onderwijsinspectie heeft geen aanwijzingen gevonden dat salafisme een rol speelt in het onderwijs op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, zegt advocaat Wouter Pors in het Parool. Hij vertegenwoordigt de school en baseert zich op het conceptrapport dat nog vertrouwelijk is.

Het Cornelius Haga Lyceum raakte in maart in opspraak na een waarschuwing van de AIVD. De leerlingen van de school zouden beĆÆnvloed worden door leraren die contact hadden met terroristen. Ook zou de leiding een terreurbeweging in TsjetsjeniĆ« hebben gefinancierd. De waarschuwing was voor burgemeester Halsema aanleiding om de subsidie van de school te bevriezen.

Inzage

De Onderwijsinspectie had al een rapport over de school klaar, maar begon naar aanleiding van de waarschuwing van de AIVD een nieuw onderzoek. Advocaat Pors van het Haga Lyceum zegt in het Parool dat hij inzage heeft gehad in het conceptrapport.

Hij vertelt in de krant dat de inspectie geen aanwijzingen heeft gevonden dat er op de school een klimaat heerst dat leerlingen aanmoedigt zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Ook zouden er geen zaken zijn aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van een democratische rechtsstaat.

Volgens Pors zijn dit belangrijke conclusies in het licht van wat er allemaal over de school is gezegd en geschreven.

Als geheel onvoldoende

Het conceptrapport is vertrouwelijk. De inspectie wil tegenover het Parool en de NOS niets kwijt over de inhoud. Ze willen ook niet bevestigen of de beweringen van Pors kloppen.

De inspectie geeft het Cornelius Haga Lyceum als geheel een onvoldoende. Pors zegt daarover in het Parool dat dit vooral het gevolg is van de kritiek op het schoolbestuur en directeur Atasoy.

De advocaat bereidt een kort geding voor om de publicatie van het rapport te voorkomen. Hij vindt dat er allerlei oordelen worden geveld die niet te herleiden zijn tot wettelijk normen.