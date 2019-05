Meer dan tien aangiftes tegen Gökmen T.

Meer dan tien mensen hebben aangifte gedaan tegen Gökmen T., de man die heeft bekend dat hij in maart de aanslag op een Utrechtse tram heeft gepleegd. Onder hen zijn mensen die gewond zijn geraakt, maar ook mensen die de gewonden te hulp schoten en getuigen van de aanslag.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van berichtgeving daarover van RTL Nieuws. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven.

Er is aangifte gedaan van poging tot moord, poging tot doodslag en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Volgens het OM is het gebruikelijk dat mensen die benadeeld zijn ook aangifte doen tegen een verdachte in een strafzaak. Zij kunnen dan een schadevergoeding eisen, bijvoorbeeld voor het oplopen van een trauma.

De 37-jarige Gökmen T. schoot op 18 maart drie mensen dood in een sneltram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Een vierde slachtoffer overleed anderhalve week later. Verschillende mensen raakten gewond.

T. heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de aanslag en dat hij alleen handelde. Hem wordt meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk ten laste gelegd.

Op 1 juli komt de zaak voor het eerst voor de rechter in Utrecht. De inhoudelijke behandeling volgt later.