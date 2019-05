Meldingen Amber Alert ook op pinautomaten

Het Amber Alert en het Vermist Kind Alert zijn voortaan ook op geldautomaten te zien. Volgens de politie is Nederland het eerste land ter wereld waar banken hun pinautomaten ter beschikking stellen voor dit soort meldingen.

De politie geeft een Amber Alert af wanneer een vermist kind in levensgevaar verkeert. Bij een Vermist Kind Alert is er niet direct sprake van levensgevaar, maar maakt de politie zich wel ernstig zorgen.

Volgens Frank Hoen, oprichter van het Amber Alert in Nederland, zijn de meldingen nu op 300 pinautomaten te zien. Het gaat om de automaten van In2Retail die op publieke locaties staan zoals op Schiphol, in Holland Casino's en in winkelcentra. Volgens In2Retail komen de meldingen ook op geldautomaten in Spanje, Ierland en Portugal.

Hoen is blij met het initiatief van In2Retail, want het bereik van het Amber Alert wordt hiermee vergroot. "Je moet het zien als een omgekeerde loterij. Er zijn vaak maar één of twee mensen die iets hebben gezien en je moet het vangnet steeds fijnmaziger maken om deze mensen te vinden." Hij roept meer banken en instellingen op om zich te melden.

Steentje

In2Retail zegt het belangrijk te vinden om mee te werken. "We hebben de middelen om een groot publiek te bereiken. Natuurlijk krijg je ook een bericht via je telefoon, maar via onze pinautomaten kun je duidelijk de afbeelding laten zien", zegt een woordvoerder.

Het bedrijf zegt dit als een begin te zien. "We zijn nog met meer projecten bezig. Wellicht kan het aantal automaten in de toekomst verdubbelen."

Vorige maand maakte het Landelijk Bureau Vermiste Personen bekend dat het maaltijdbezorgers gaat inzetten bij de zoektocht naar vermiste personen. Bezorgers van maaltijddienst Deliveroo rijden rond met een foto van vijf mensen die al langdurig worden vermist.