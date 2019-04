Tassen maaltijdbezorgers moeten politie helpen bij vermissingen

"Alle aandacht die er voor vermisten is, helpt", zegt Neeltje Wagenaar van het Landelijk Bureau Vermiste Personen. "Al is het maar als troost die familie kan putten uit het zoekwerk van de politie. Het ergste voor achterblijvers is niet weten waar hun dierbare is."

Zeker als vermissingen lang duren, zitten achterblijvers in constante onwetendheid en onzekerheid, zegt Wagenaar. "We hopen dat deze actie informatie oplevert die uiteindelijk tot duidelijkheid over een of meer vermisten leidt."