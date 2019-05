Nepal: doden Mount Everest 'niet alleen' vanwege drukte

Het toerismebureau van Nepal heeft voor het eerst gereageerd op de tien alpinisten die afgelopen week tijdens de beklimming of afdaling van de Mount Everest om het leven kwamen. Volgens het bureau zijn de doden niet alleen te wijten aan de drukte.

Volgens de directeur van het toerismebureau Dandu Raj Ghimire hebben ook andere factoren, zoals het weer, geleid tot het overlijden van de alpinisten, meldt BBC.

De autoriteiten in Nepal werden de afgelopen dagen bekritiseerd voor het verlenen van 381 klimvergunningen dit voorjaar voor de hoogste berg ter wereld. Omdat de weersomstandigheden momenteel gunstig zijn voor klimmers, is het erg druk op de berg. Op een foto die afgelopen woensdag werd gemaakt (zie hierboven), is een lange rij bergbeklimmers te zien, die hun beurt moeten afwachten voor het bereiken van de top. De wachttijd is gevaarlijk: hun zuurstofvoorraad is er niet op berekend en bergbeklimmers kunnen worden getroffen door hoogteziekte en bevriezing.

Ghimire zegt dat er 381 klimmers de berg hebben beklommen, maar dat het door de korte periodes van gunstig weer op sommige momenten drukker dan verwacht was. Hij heeft de nabestaanden gecondoleerd en "bidt voor de klimmers die nog steeds worden vermist". "Klimmen in het Himalayagebergte is een avontuurlijke, complexe en gevoelige kwestie waarbij je volledig gefocust moet zijn, maar toch blijven tragische ongelukken onvermijdelijk."

Slachtoffers

Volgens Ghimire zijn er de afgelopen week maar acht alpinisten om het leven gekomen, en niet tien, zoals de autoriteiten zeggen. Onder de doden zijn zover bekend de Britse Robin Haynes Fisher (44), de Ierse Kevin Hynes (56) en de Ierse Séamus Lawless. Ook zijn een Nepalees, vier Indiase klimmers, een Oostenrijker en een Amerikaan om het leven gekomen.

Volgens een lokale gids kwam een van de Indiase klimmers, Nihal Ashpak Bhagwan, om het leven door oververmoeidheid, "omdat hij meer dan 12 uur vaststond in de drukte".