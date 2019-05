Overlijden op de Mount Everest, en wat gebeurt er dan?

Of zijn lichaam er nu nog ligt, is lastig te zeggen. Er gaan verhalen rond dat hij is weggehaald of ergens anders een definitief graf heeft gekregen.

Jaren was ook het lichaam van de Duitse vrouw Hannelore Schmatz een richtpunt voor alpinisten op de hoogste berg ter wereld. Zij overleefde in 1979 een poging naar de top niet. Ze bevroor, zittend, met de ogen open. Haar resten zijn uiteindelijk weggewaaid.

Afschuwelijk

Frits Vrijlandt bereikte op 17 mei 2000 de top van de Mount Everest. Hij ging via Tibet omhoog en zag tijdens zijn tocht naar boven twee lichamen van overleden klimmers. Dat was in de zone des doods, boven de 8000 meter. "Dat is natuurlijk afschuwelijk", vertelt hij. "Ik heb de knieën en voeten van een klimmer gezien die in zijn tent was overleden aan hoogteziekte. Die zat in het ijs. En een ander lichaam zat ietsje hoger. Dat lichaam was echt stuk."

De twee alpinisten, een Hongaar en mogelijk een Chinees, waren al jaren overleden toen Vrijlandt langskwam. Ook nu, negentien jaar later, herinnert hij zich het beeld nog goed. "Ik ben ook op een andere berg geweest, waarvan ik wist: hier liggen lichamen", zegt Vrijlandt. "Daar ben ik honderd meter omheen gelopen. Het zien van een dood lichaam is niet fijn."

Teveel risico's

René de Bos, de eerste Nederlander die de top van de Mount Everest bereikte, kwam geen overleden klimmers tegen tijdens zijn tocht naar boven. Wel stierf op 7 oktober 1990, de dag dat hij boven aankwam, een Koreaanse klimmer. "Het lijkt wel of steeds minder mensen beseffen dat je niet meer terug kunt", zegt hij. "Toen ik naar de Everest ging, had ik vijftien jaar klimervaring."

De Bos denkt dat mensen de gevaren niet meer goed zien. "Je kunt hoogteziek worden, je gezondheid kan tegenzitten, het weer kan omslaan. Ik las dat drie Nederlanders deze week de top hebben bereikt. Het slaat nergens meer op. Iemand die schreef dat ze niet meer kon en zuurstof nodig had. Dat is ver je grenzen voorbij klimmen."

Een reddingsactie ondernemen om een lichaam van een overleden klimmer van de berg te halen, is soms wel mogelijk. Het ligt er maar net aan waar het lichaam ligt en hoe hoog het daar is. Je kunt wel landen óp de top van de Mount Everest, zoals de Fransman Didier Delsalle in 2005 bewees, maar sommige plekken van de Everest zijn praktisch onbereikbaar voor helikopters.

Bekijk hieronder hoe de landing op de Mount Everest verliep: