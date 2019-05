Trump als eerste langs bij nieuwe Japanse keizer

De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Japan voor een vierdaags bezoek aan het land. Hij zal er onder meer als eerste buitenlands staatshoofd langsgaan bij de nieuwe keizer.

Trump kwam afgelopen avond aan in Tokio. Volgens persbureau AP is zijn agenda door Japan "zorgvuldig toegesneden op zijn ego en grillen": niet alleen bezoekt hij als eerste wereldleider de keizer, premier Abe neemt hem ook mee golfen en hij mag een prijs uitreiken bij een sumowedstrijd.

Er is Japan veel aan gelegen om de nauwe banden met Trump te onderhouden: beide landen onderhandelen momenteel over een bilateraal handelsakkoord. Trump is totaal niet te spreken over het handelstekort dat zijn land heeft met Japan en Tokio wil voorkomen dat de VS sancties instelt op de auto-industrie om verandering af te dwingen.

Staatsbanket

Tijdens zijn eerste persconferentie refereerde Trump al lichthartig aan de onderhandelingen. "In mijn ogen staat Japan al jaren op voordeel, maar dat is oké; misschien vinden jullie ons daarom wel zo aardig."

Keizer Naruhito houdt maandag een staatsbanket ter ere van Trump en zijn vrouw. Naruhito kwam eind vorige maand aan de macht, toen zijn vader op 85-jarige leeftijd aftrad.