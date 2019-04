Japanse keizer Akihito afgetreden

In het keizerlijk paleis in Tokio heeft keizer Akihito na dertig jaar afstand gedaan van de troon. Het is een unieke gebeurtenis, die al meer dan twee eeuwen niet is voorgekomen. Formeel eindigt Akihito's regeringstermijn om middernacht. Daarna wordt de 85-jarige keizer opgevolgd door zijn zoon Naruhito (59).

Dat Akihito aftreedt, is al zo'n anderhalf jaar bekend. Hij kampt met gezondheidsproblemen. De korte ceremonie van vandaag was zijn laatste officiƫle mededeling aan de Japanners.

"Ik bedank het land dat mij altijd steunde in mijn taak als keizer", zei Akihito. "Vanaf morgen beginnen we een nieuwe keizerlijke tijd, Reiwa. En wij hopen op welvaart en vrede in deze nieuwe tijd." Reiwa betekent 'mooie harmonie'.

Nieuwe toekomst

Premier Abe trapte de ceremonie af. "Zijne majesteit gaf ons land vrede en hoop", zei hij. "Zijn taak was om het land te dienen. Maar we hebben ook nationale rampen meegemaakt. Zijne Majesteit gaf ons land hoop voor de dag van morgen."

Met de nieuwe keizer gaat Japan ook letterlijk een nieuw tijdperk in. De jaartelling in Japan begint weer bij het jaar 1. Of dat heel veel uitmaakt in Japan is overigens de vraag: volgens recente opiniepeilingen wordt de Japanse jaartelling nog maar gebruikt door ruim 30 procent van de bevolking.