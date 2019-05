Oud-brexit-minister Raab mengt zich in strijd om May op te volgen

In de strijd om Theresa May op te volgen heeft ook Dominic Raab zich gemeld. De voormalige brexit-minister zal het tegen onder anderen Boris Johnson opnemen. In totaal hebben nu zeven Tories te kennen gegeven de Conservatieve Partij te willen gaan leiden. De winnaar wordt ook automatisch premier.

May maakte gisteren bekend dat ze op 7 juni terugtreedt als partijleider. Ze zal aanblijven als premier tot er een opvolger is gekozen. De verwachting is dat er eind juli een opvolger bekend is.

Bookmakers geven Johnson, oud-minister van Buitenlandse Zaken, de meeste kans om May op te volgen. Daarna volgen Raab en milieu-minister Michael Gove.

Raab zegt in de Mail on Sunday dat het realiseren van de brexit focus, discipline en vindingrijkheid vraagt. "Als voormalig advocaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en brexit-minister heb ik de ervaring."