Haarlemmermeer schaart zich achter kort geding Schiphol tegen ov-staking

De gemeente Haarlemmermeer sluit zich aan bij een kort geding van Schiphol tegen de vakbonden. Volgens de gemeente komt de veiligheid op en rond Schiphol bij een ov-staking dinsdag in gevaar. De gevolgen zijn "onaanvaardbaar en ontwrichtend".

De bonden willen dinsdag landelijk het openbaar vervoer platleggen, om het kabinet te dwingen pensioenmaatregelen te verzachten.

"Uiteraard erkennen wij het recht op staken, maar in dit geval kunnen we de veiligheid op en rond Schiphol niet meer garanderen", zegt burgemeester Hoes. De gemeente wijst erop dat er dagelijks meer dan honderdduizend mensen van en naar Schiphol reizen. Het is "onverantwoord als de terminals vollopen met gestrande reizigers", staat in een verklaring.

Hoes roept mensen op dinsdag niet de weg op te gaan "en de gevolgen van een totale staking niet te onderschatten".

Overleg moeilijk

De bonden zijn nog in gesprek met Schiphol. Een woordvoerder van FNV zei aan het begin van de avond niet de verwachting te hebben dat ze er snel uit zijn. Er staat voor morgenochtend 10.00 uur op Schiphol een kort geding gepland, dat gisteren door de luchthaven is aangevraagd.

"Als ik eerlijk ben, denk ik dat we pas om tien voor tien duidelijkheid hebben", zegt de FNV-woordvoerder. "Er is ook morgenochtend nog overleg." De gesprekken betitelt ze als moeilijk.

Ook Schiphol verwacht vandaag geen duidelijkheid meer, al gaan de gesprekken volgens een woordvoerder ook vanavond door. Voor morgenochtend staat er weer overleg gepland, zegt hij. Wat de inzet van Schiphol precies is, wil de woordvoerder niet zeggen.