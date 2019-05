Staking in openbaar vervoer tegen hogere pensioenleeftijd op 28 mei

Het treinverkeer en het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zal op 28 mei grotendeels stilliggen. De vakbonden FNV, CNV en MHP hebben een 24-uurs staking opgeroepen voor die dag.

De bonden werknemers hebben werknemers in onder meer de metaalsector opgeroepen het werk een dag later neer te leggen.

Ze willen met de actie het kabinet tot concessies dwingen over de pensioenleeftijd. Die moet volgens de FNV worden bevroren op 66 jaar. Volgens de huidige regels loopt de pensioenleeftijd geleidelijk op tot 67 jaar en drie maanden in 2024. De verdere toename is afhankelijk van de levensverwachting.