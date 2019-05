Nederlandse mediwiet in trek: staat zoekt tweede producent

BMC gaat een tweede producent selecteren omdat er in de maatschappij een stijgende behoefte is aan meer product en ook aan meer variatie, zegt directeur Marco van de Velde. "Patiënten vragen er om. Dat geeft wel aan dat er ergens werkzaamheid is."

Bedrocan produceert vijf types met verschillende gehaltes aan thc (tetrahydrocannabinol) en cbd (cannabidiol), de belangrijkste werkzame stoffen in cannabis. De verkoop van Bedrocan is de afgelopen vijf jaar ongeveer verzesvoudigd tot ruim 2604 kilo in 2018.

Onvoldoende bewijs

Steeds meer mensen met bijvoorbeeld pijnklachten zeggen baat te hebben bij de stoffen thc en cbd. Enkele huisartsen schrijven het ook wel voor, maar het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is niet overtuigd. "Er is onvoldoende bewijs voor pijnreductie of verbetering van kwaliteit van leven door behandeling met cannabis", verklaarde het NHG vorig jaar nog. Zorgverzekeraars vergoeden behandeling met cannabis niet.

Het NHG stelt zijn mening niet bij naar aanleiding van de geplande uitbreiding van de productie, "omdat er geen nieuw onderzoek is gedaan naar de in Nederland beschikbare varianten".

Wel ruimte

Aan het Leids Universitair Medisch Centrum wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar cannabis als pijnstiller. Hoogleraar anesthesiologie Albert Dahan begrijpt de huisartsen wel. "Ik was aanvankelijk ook vrij sceptisch. Wij besloten onderzoek te doen en zagen een duidelijk effect van thc. Ik zie wel degelijk dat er ruimte is voor gebruik van cannabis in de toekomst."

Inmiddels is hij positiever over de effecten van cannabis. Hij denkt dat het goed kan werken, samen met de traditionele pijnstillers op basis van morfine. Door ze te combineren, kunnen de doses van beide omlaag, is zijn verwachting. Dahan wil wel meer onderzoek doen om meer zekerheid te krijgen over de effecten van gecombineerd gebruik.

Het belangrijkste verschil tussen medicinale cannabis en recreatieve cannabis, zoals die in de coffeeshop wordt verkocht, is de constante kwaliteit. Door de gecontroleerde omstandigheden in Emmeloord zijn de gehaltes thc en cbd altijd exact gelijk. Bij de wiet die wordt gerookt willen die nog al eens variëren. Ook zitten daar vaak pesticiden in. Voor een medicijn zou dat ontoelaatbaar zijn.