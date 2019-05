Ondanks preventief fouilleren toch weer autobrand in Gouda

Voor de twintigste keer in drie weken tijd is er vannacht in Gouda een auto in brand gestoken. Dit keer was het raak op de Dreef.

Die straat ligt buiten de gebieden waar burgemeester Salet gisteren preventief fouilleren mogelijk maakte. Tot en met aanstaande woensdag mogen agenten in vijf zones in de stad iedereen controleren op materialen om brand mee te stichten.

Volgens Salet veroorzaken de branden angst onder de inwoners van Gouda. Vanwege de maatschappelijke onrust maakte zij het agenten mogelijk om elke nacht tussen 22.30 en 04.00 uur te controleren.

Daarnaast wordt er extra gesurveilleerd, zijn er buurtwachten ingesteld en is het politieonderzoek naar de branden uitgebreid.