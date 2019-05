EU houdt vast aan brexit-deal May: 'Onze positie staat vast'

De Europese Unie houdt vast aan het brexit-akkoord dat onder premier May tot stand kwam. Haar vertrek verandert daar niks aan, meldde een woordvoerder van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

"Er is niks veranderd", zei de woordvoerder toen ze gevraagd werd naar de ruimte voor onderhandelingen met de opvolger van May. "Onze positie over het akkoord staat vast."

De woordvoerder voegde eraan toe dat de brexitdatum van 31 oktober voor Brussel ook nog altijd geldt. Als er het Verenigd Koninkrijk voor die tijd niet instemt met het onderhandelingsresultaat, zal het land zonder afspraken de unie verlaten, een no-dealbrexit.

Conservatieven kiezen opvolger

Premier May maakte gisterochtend bekend dat ze op 7 juni aftreedt als premier. Ondanks herhaalde pogingen lukte het haar niet de afspraken met de EU door het Britse Lagerhuis te krijgen.

Volgens de EU-woordvoerder heeft voorzitter Juncker van de Europese Commissie altijd prettig met May samengewerkt. "Hij heeft haar aankondiging zonder persoonlijke vreugde gevolgd." Ze voegde eraan toe dat Juncker uiteraard beschikbaar blijft voor gesprekken met May's opvolger.

Wie May gaat opvolgen als premier zal worden bepaald door de leden van haar Conservatieve Partij, naar verwachting voor het einde van juli. Oud-minister en brexiteer Boris Johnson wordt gezien als de belangrijkste kandidaat.

Impasse

Bondskanselier Merkel liet weten dat ze hoopt dat Londen er uitkomt. "Duitsland zal er alles aan doen om een goede relatie met Groot-Brittanniƫ te behouden, een ordelijk vertrek mogelijk te maken en daarna goed samen te werken", zei haar woordvoerder.

Volgens de Franse president Macron is het nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen zullen zijn van het vertrek van May, maar is zijn land ook bereid met de volgende premier samen te werken.

Met het oog op de EU-verkiezingen die in Frankrijk dit weekend worden gehouden, zei hij dat het vertrek van May bewijst dat het "bij een belangrijke beslissing goed is om te beseffen dat een afwijzing zonder alternatief leidt tot een impasse".