Doden bij gevangenisopstand in Venezuela

Bij een opstand in een Venezolaanse gevangenis zijn zeker 29 gedetineerden om het leven gekomen. Onder de bewakers vielen geen doden, wel raakten ongeveer 15 van hen gewond.

Het incident vond plaats in de staat Portuguesa, 350 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caracas. In het gebouw was plek voor 250 personen, maar er waren naar verluidt ruim het dubbele in opgesloten.

De gevechten braken uit omdat de gevangenen vreesden dat de bewakers hen wilden beroven. De gedetineerden bleken bewapend met vuurwapens en raakten verwikkeld in een schotenwisseling. Ook ging er een explosie af.

Het gevangenissysteem in het verarmde land staat onder grote druk. Vorig jaar kwamen bij een opstand in een andere gevangenis 68 mensen om het leven toen er brand uitbrak.