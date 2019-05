Handhaving anti-homowet klap in het gezicht van homogemeenschap Kenia

Gezondheidszorg

Toch wil NGLHRC af van de wet die mensen uit de lhbti-gemeenschap discrimineert en ze daardoor blootstelt aan geweld, chantage, intimidatie en marteling. "Zeker de helft van de lhbti-gemeenschap is wel eens fysiek of verbaal aangevallen", zegt de organisatie. "Daar wordt bijna nooit aangifte van gedaan, omdat de politie ook niet te vertrouwen is."

Zo krijgen homoseksuelen volgens homo-activist Mama G. in Kenia moeilijk toegang tot onderwijs, is er veel werkloosheid onder homoseksuelen en wordt de homogemeenschap ook gediscrimineerd in de gezondheidszorg. "Je wordt niet geholpen als je kenbaar hebt gemaakt dat je homo bent. Dus er is veel stigmatisering en discriminatie onder de lhbti-gemeenschap in dit land."

Anaal onderzoek

De uitspraak van het hof is dan ook een klap in het gezicht van de homorechtenorganisatie, die vorig jaar nog een belangrijke overwinning boekte. Toen oordeelde de rechter dat Kenia mannen van wie wordt vermoed dat ze homo zijn niet langer mocht dwingen tot een anaal onderzoek. Ook werd vorig jaar een verbod op de film Rafiki tijdelijk opgeheven. Deze film over twee verliefde vrouwen speelt zich af in Nairobi en was verboden door de Keniaanse filmkeuring.

Het leek dus even alsof de tolerantie toenam en het verzoek van de homorechtenorganisaties om de wet aan te pakken een kans maakte, maar dat lukte dus uiteindelijk niet. Binnen de Keniaanse katholieke kerk is er bijvoorbeeld veel weerstand tegen. Zo verklaarde een Keniaanse bisschop dat homoseksuelen naar de kerk moeten komen en dan "genezen wij het en drijven we het uit".

De advocaat van NGLHRC heeft aangekondigd dat er beroep wordt aangetekend tegen de uitspraak van de rechter.