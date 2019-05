Na tien jaar nieuw onderzoek in zaak tattookillers

De rechtbank in Rotterdam heeft tegen de verwachting in nog geen uitspraak gedaan in de zaak van de vier 'tattookillers'. De verdediging en het Openbaar Ministerie mogen aanvullende vragen stellen aan vijf getuigen. Waarom de rechtbank daartoe heeft besloten, is niet bekendgemaakt.

De vier verdachten zouden in 2009 hun slachtoffer, Onno Kuut, hebben gemarteld en gedood. Hij werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Volgens het OM was Kuut zelf ook een tattookiller. De criminelen zouden een professioneel moordcommando hebben gevormd. Hun bijnaam danken ze aan de grote Chinese tatoeages op hun rug.

Tegen alle vier verdachten eist het OM levenslang. De verdediging wil vrijspraak.

Na het nieuwe verhoor van de vijf getuigen komt er in het najaar opnieuw een zitting.