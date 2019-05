Eerste homohuwelijken voltrokken in Taiwan

Vandaag is de eerste dag dat stellen kunnen trouwen. In Taipei waren Shane Lin en Marc Yuan vanochtend de eersten die hun huwelijksakte ondertekenden. Dat gebeurde in het bijzijn van veel pers. Vermoedelijk volgen vandaag nog zo'n 300 stellen, ongeveer de helft daarvan in Taipei.

De legalisering van het homohuwelijk in Taiwan volgde op een besluit van het hooggerechtshof, dat in 2017 oordeelde dat homo's moeten kunnen trouwen. De regering kreeg de opdracht daar binnen twee jaar voor te zorgen. Een week voordat de deadline van het hooggerechtshof zou verstrijken, kwam de wet er.