Tien jaar na moord doet rechter uitspraak in zaak 'tattookillers'

Kuut was bekend bij de politie. Hij kwam in beeld toen hij deel uitmaakte van de harde kern van voetbalclub FC Twente. Ook ging hij om met andere bekenden van de politie: onder meer met een kopstuk van motorclub Satudarah. Kuut wordt tevens in verband gebracht met een dubbele moord bij een pannenkoekenhuis in Leiderdorp.

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen zeven jaar intensief onderzoek gedaan, waarbij onder andere 132 getuigen zijn gehoord. De Rotterdamse broers Cor en Brian P. en Jeroen S. en Evert S. uit Leerdam kwamen vervolgens in beeld als verdachten.

Drie van hen zijn in 2012 in de gevangenis aangehouden, waar zij op dat moment al enkele jaren vastzaten in verband met een liquidatiepoging. De vierde verdachte, Evert S., was voortvluchtig, maar is later dat jaar in België aangehouden.

'Professionele moord'

Het moordwapen waarmee Kuut om het leven is gebracht, is nooit gevonden. Mogelijk is hij omgebracht met zijn eigen mes. Het Openbaar Ministerie heeft geconcludeerd dat de moord op een 'zeer professionele manier' is gepleegd. Zo zijn er geen dna-sporen aangetroffen op Kuuts lichaam en nauwelijks sporen rondom het graf waar Kuut werd begraven onder vers zand en wat takken.

Ondanks het langdurige onderzoek van het Openbaar Ministerie is het onduidelijk waar Kuut daadwerkelijk is vermoord. Dat kan in een huis in Leerdam zijn geweest, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Dat komt mede omdat het Openbaar Ministerie heeft geconcludeerd dat het huis 'zorgvuldig' is gereinigd.