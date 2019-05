'Harvey Weinstein treft voorlopige miljoenenschikking met slachtoffers'

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein heeft een voorlopige deal van 44 miljoen dollar gesloten met vrouwen die hem beschuldigen van misbruik, het bestuur van zijn voormalige bedrijf en de openbaar aanklager van New York. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van betrokkenen bij de deal.

Het geld is bedoeld als schadevergoeding en afkoopsom voor slachtoffers. Het zou een einde maken aan een civiele rechtszaak die is aangespannen door de openbaar aanklager van New York. Daarin wordt het bestuur van Weinsteins voormalige bedrijf, Weinstein Co, verweten dat er te weinig is gedaan tegen misbruik binnen het bedrijf, schrijft de krant.

Eerder schreef de krant dat het zou gaan om twaalf gevallen, onder wie de actrice Kadian Noble, producer Alexandra Canosa en een voormalige assistente van Weinstein. Ook zou er zijn onderhandeld over een aantal gevallen die nog niet in de media zijn geweest.

Strafzaken gaan door

Naast de civiele zaak lopen er ook strafzaken tegen Weinstein, waarin hij wordt beschuldigd van onder meer verkrachting. Weinstein heeft alles altijd ontkend. Weinstein noch het bestuur van zijn voormalige bedrijf wilde reageren op het verhaal.

Harvey Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie, ongewenste intimiteiten en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onthullingen brachten over de hele wereld een maatschappelijke discussie op gang over seksuele intimidatie, onder de noemer #MeToo.